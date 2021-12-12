Çiftçilere yüzde 70 hibeli sera naylonu desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın, geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle kırsalda seraları zarara uğrayan 146 çiftçiye, kötü hava koşullarına dayanıklı yüzde 70 hibeli sera naylonu desteği verilmesi talimatını üzerine ekipler harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından hasar tespit tutanağı düzenlenen Kocaeli genelinde kırsal kesimdeki 146 çiftçiye, talepleri üzerine sera naylon dağıtımına başlandı. Şiddetli rüzgar ve yağıştan seraları zarar gören çiftçilere yüzde 70 hibeli sera naylonu dağıtımı, İzmit ilçesi fuar alanındaki Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce gerçekleştiriliyor.

Çiftçilere can suyu olacak destek kapsamında, 13,5 metreye 46 metre ebadındaki UV+AB+EVA+IR katkılı, 36 aya kadar ekonomik ömrü olan birer top sera naylonu teslim edilmeye başlandı.