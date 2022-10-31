Çiftçiye 83 ton tohum desteği

İzmit'te yetişen en verimli cins olarak belirlenen nusrat cinsi buğday tohumları, bu sene de çiftçiye hibe olarak dağıtıldı. Toplamda 828 çiftçiye yaklaşık 83 ton nusrat cinsi buğday tohumu, yüzde 70 hibeli olarak verildi. Çiftçiye destek vermeye devam edeceklerini söyleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Biz 2 yıl önce İzmit Ziraat Odası ile birlikte buğday deneme çalışmasını yapmıştık. Önce bir çiftçimizin tarlasında denemiştik. Kentimize en uygun cinsin nusrat olduğunu iyi tarım uygulamaları çerçevesinde belirlemiştik. Ardından geçen sene başlatmış olduğumuz desteklerin bu sene ikincisini gerçekleştiriyoruz. Desteklerimizi her sene arttırarak yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"Dağıtılan bu tohumlardan tahmini 372 bin 600 kilogram buğday üretilecek"

Geçen sene yaklaşık 400 çiftçiye nusrat cinsi buğday tohumu desteği verildiğini kaydeden Başkan Hürriyet, "Bu sene bu sayı 2'ye katlandı. Geçen sene yaptığımız işin doğru olduğunu çiftçilerimiz de bize teyit etti. 828 çiftçimize bu yıl 4 ila 5 dönümlük alana yetecek kadar yaklaşık 83 tonluk verimi ve kalitesiyle öne çıktığını belirlediğimiz nusrat cinsi buğday tohumunu dağıtıyoruz. Dağıtılan bu tohumlardan tahmini 372 bin 600 kilogram buğday üretilecek. Bu sayede de ilçemizin toplam buğday ve saman üretimine yüzde 30 gibi bir katkı sağlayacağımızı öngörüyoruz. Her zaman çiftçimizin yanında olmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.