Çiftçiye gübre, öğrenciye burs müjdesi

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında öğrenci ve çiftçilere müjde verdi. Ata Tohumu Projesi hakkında bilgiler veren Katırcıoğlu, pazarlardan artan atık gıdaların gönüllüler tarafından toplanacağını ve bu gıdaların doğal yöntemlerle kompost gübreye dönüştürüleceğini belirtti. Oluşturulan kompost gübrelerin çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacağını ifade eden Katırcıoğlu, proje kapsamında kurulacak olan kooperatiften gelecek gelirin belediyeler vasıtasıyla öksüz, yetim ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere burs olarak verileceğini duyurdu.

“410'dan fazla yerel tohumu bakanlığımıza verdik”

Ata Tohum Projesi hakkında bilgiler veren Milletvekili Katırcıoğlu, “Kocaeli, İzmir'den sonra ikinci en fazla yerel tohumu bakanlığa teslim eden illerden oldu. 410'dan fazla yerel tohumu bakanlığımıza verdik. Bunların 160'ı yerel tohum olarak tescillendi. 250 adedi de gen bankalarında muhafaza edilmek üzere saklanıyor. Bunların 30 çeşidi ekildi ve 850 kilogram kadar ürün elde edildi. Tescil edilen tohumlarımız var. Bizim bu tescillenen tohumlarımız ekiliyor ve büyük marketlerde milletimize satılmak üzere yerini alıyor” dedi.

“Kooperatiften elde edilen gelir maddi durumu kötü öğrencilere burs olarak verilecek”

Ata Tohum ve Sıfır Atık projelerini birleştirerek yeni projeye imza attıklarını ifade eden Katırcıoğlu, çiftçilere gübre, öğrencilere burs desteği vereceklerini belirterek, “Bu projemizin devamı olarak bir projeye daha başlıyoruz. Sıfır Atık Projesi'ni bu proje ile birleştirip kompost gübre yapıyoruz. Kocaeli'deki topraklarımızı korumaya ve iyileştirmeye yönelik bir projemiz. Şöyle bir proje, pazarlardan sonra kalan gıda artıklarının gönüllülerimizle birlikte ben de gideceğim. O gıdaları toplayıp ayrıştırıp doğal yöntemlerle makineleşmeden kompost gübreye çevireceğiz. Bu kompost gübreleri de belediyelerimiz, başta kadın çiftçilerimiz olmak üzere genç ve tüm çiftçilerimize bedava olarak dağıtacağız. Beraberinde bir kooperatif kuracağız ata tohumları ve kompost gübre ile ilgili. Bu kooperatif bu ata tohumlarını ekecek, geliştirecek. Burada elde ettiği geliri de öksüz, yetim ve gelir düzeyi düşük öğrencilere burs olarak verecek” diye konuştu.