Çiftçiye toprak ve bitki analizlerinde danışmanlık hizmeti verilecek

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görevli ziraat mühendisleri, tarımsal üretimdeki riskleri minimize etmek ve bu zorlu günlerde çiftçinin yanında olmak amacıyla yaklaşık 110 bin dönüm alanda bin 500 kayıtlı çiftçiye tarımsal üretim alanında destek verecek. Verim artışı ve bilinçli üretim amacıyla üretim alanlarında doğru gübreleme ve doğru ilaçlama odaklı olarak çiftçilere toprak ve bitki analizleri konusunda danışmanlık hizmeti verilecek.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü teknik personeli mobil ekipmanlarıyla üretim alanlarını yerinde görüp, ÇKS belgesi olan çiftçileri tek tek ziyaret edecek. Toprakta tuzluluk ve PH değeri başta olmak üzere en önemli iki analiz sonucu üreticilerle paylaşılarak sahada yerinde danışmanlık hizmeti sağlanacak. Ayrıca yine teknik ekip tarafından diğer parametre analizleri ve bitki hastalıkları analizleri de yapılacak.