Çiftçiye yüzde 70 hibeli gübre desteği

İzmit Belediyesi, çiftçilere katkı sunmayı sürdürüyor. “Buğday Verimliliğini Arttırma ve Yerli Buğday Tohumunu Destekleme Projesi” çerçevesinde çiftçiye yüzde 70 hibeli üre gübresi verecek. Üre gübresi desteğinden sadece nusrat buğday tohumu desteği için hibe programından yararlanmış çiftçiler faydalanabilecek. Yüzde 70 hibeli üre gübresi desteği için başvurular ve katılım payı ödemeleri İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Modern Hayvan Pazarı'ndan yapılacak. Nusrat buğday tohumu desteği almış çiftçilerin üre gübresi alabilmesi için 3 Nisan Pazartesi - 7 Nisan Cuma günleri arasında Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Modern Hayvan Pazarı'na nüfus cüzdanı fotokopileriyle gelip katılım payını ödemesi gerektiği belirtildi.