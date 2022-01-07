Çiftlik Mahallesi'ne yeni park yapıldı

Gölcük Belediyesi tarafından Çiftlik Mahallesi'ne çocuk oyun parkı yapıldı.

Gölcük Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocuk oyun parkları ve yeşil alanlar çalışmasına devam ediyor. Bu kapsamda, Çiftlik Mahallesi 4099-4100 sokak arasındaki 1.100 metrekare alan içerisindeki parkın yapımı tamamlanarak, hizmete açıldı. Parkta; çocuk oyun alanları, kamelyalar, banklar, dekoratif aydınlatmalar, yeşil alanlar ve açık hava spor aletleri yer alıyor.

Başkan Sezer, çalışmalar hakkında bilgi verdi

Park çalışmaları hakkında bilgi veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "2020 yılından yaptığımız İhsaniye Elmalı Park, Hisareyn Narlı Park ve mevcut parkların bakım ve onarımları yanında; çocuklarımızın uygun alanlarda oynayabilmesi, hemşehrilerimizin de hoşça vakit geçirebilmeleri için 2021 yılında da ilçemize yeni sosyal yaşam alanları kazandırmaya devam ettik. Atatürk Mahallesi, Uğur Mumcu Okulu yanı, Şirinköy Mahallesi, Kervansaray yanı ve son olarak da Çiftlik Mahallesi 4099-4100 arasındaki parkların yapımını tamamladık. Hisareyn Merkez Mahallesi, Gündüzalp Caddesi, Donanma Mahallesi, İlhan Tuba Caddesi yanı, Hisareyn Merkez Mahallesi, Alev Sokak, Şehitler Mahallesi, 332. Sokak Gözlementepe yanındaki parkların yapımı ise devam ediyor" dedi.