Çiftlikte çıkan yangında 50 tavuk telef oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, alevler arasında kalan 50 tavuk telef oldu.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsa Ç. isimli vatandaşa ait tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yaklaşık yarım saat sürülen söndürme çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürülebildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde 50 tavuğun telef olduğu belirlenirken, yangının ise elektrik kontağından kaynaklandığı anlaşıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.