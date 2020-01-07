Çıkan yangında 2 çocuğu ve eşini kurtaran baba yoğun bakıma kaldırıldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sabaha karşı bir evde çıkan yangında 2 çocuğu ve eşini son anda yanmaktan kurtaran baba, dumandan etkilenmesi sonucu ağır yaralanarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olay, sabah 04.30 sıralarında Başiskele Mahmut Paşa Mahallesi Cami Sokak üzerinde bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf Ö., eşi N.Ö., çocukları B.Ö. (8) ve B.Ö.(11)'nün uykuda olduğu sırada evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman kokusuna uyanan baba Yusuf Ö., eşi ve çocuklarını alevler arasında yanmaktan kurtararak son anda dışarı çıkardı. Bu sırada çevreden alevlerin yükseldiğini gören bina sakinleri, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede alevleri söndürdü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 4 kişilik aile ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Dumandan etkilenen anne N.Ö. ve çocukları kontrollerinin ardından taburcu edilirken, dumandan zehirlenen baba Yusuf Ö. ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi altına alındı.

Evin salonunda bulunan sobadan kaynaklandığı iddia edilen yangın hakkında inceleme başlatıldı.