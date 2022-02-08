Cildinizi soğuklara karşı savunmasız bırakmayın

Phanes Beauty Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akın, özellikle kış aylarına girmeden önce herkesin yeni nesil cilt analiz cihazlarıyla detaylı cilt analizlerini yaptırarak, ona göre önlemler alması gerektiğini belirterek, "Nemlendirici kremler, balzamlar ve serumlar cildi nemli tutar ve cilt bariyerini bozmadan etkili bir şekilde cildi dış etkenlerden korur. Soğuk havalarda cildinizi korumak için nemlendirmek en iyi yöntemlerden biridir. Bunun yanı sıra cildin üst kısmındaki ölü deri hücrelerinden kurtulmazsanız cildinizi nemlendirmek hiçbir işe yaramaz. Bu, rutininizde bir Dermabrazyon cihazlarına ihtiyacınız olacağı anlamına gelir. Elbette bu işlemi uzman ellerde yapılması gerekmektedir yoksa cildinizi tahriş eder ve düzelmesi mümkün olmayan sorunlar ortaya çıkabilir. Cilt tipine ve kullanılan ürünün yoğunluğuna göre 15 günde veya ayda 1 kez peeling yapmanız yeterli olacaktır. Böylelikle birikmiş tüm ölü deri hücrelerinden kurtulduğunuzdan ancak aşırıya kaçmadığınızdan emin olabilirsiniz" dedi. Evde yapılan cilt bakımlarının kış aylarında yeterli olmayacağını belirten Ahmet Akın, Almanya'da ürettikleri çok fonksiyonlu cilt bakım cihazlarıyla profesyonel bir cilt bakımını tavsiye etti.

"Cildinizi tanıyın"

Özellikle son yıllarda mevsimine göre değil, cilt tipine göre ürün seçmenin ve günlük bakımın rutin haline getirilmesi gerektiğini söyleyen Cha Academy of Cosmetology Türkiye Direktörü Merve Özer Akın ise "Öncelikle herkesin cildini tanıması ve ona göre önlemler alması için cilt analiz cihazlarından yardım alarak cildini tanıması gerekir. Bu da kısa süren bir işlem olmakla birlikte soğuk, kuru havalarda önlemlerinizi daha iyi alabilmenizi ve cildinizi tanımanızı sağlayacaktır. Bilinçsizce kullanılan ürünler cilt tipinizin değişmesine sebep oluyor. Geçmişte belki de mevsime göre nemlendirici ve temizleyici seçmenin faydasını görmüş olabilirsiniz. Ancak günümüzde kozmetik kimyası ve ürün formülasyonundaki gelişmelerle birlikte tamamen kişinin cilt tipine göre profesyonel ürünlerle hizmet verilmektedir. Piyasada bu kadar iyi formüle edilmiş ürün varken, seçiminiz zorunluluktan çok kişisel tercihinize göre belirleniyor" ifadelerini kullandı.

Akın, kış aylarında destekleyici olarak güneş koruyucu kremi ve dudak nemlendiricisinin de ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlattı.