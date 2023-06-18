Çilek hasadı hava muhalefetinden dolayı ertelendi

İzmit Belediyesi'nin Çayırköy Mahallesi'nde oluşturduğu Çilek Köyü'nde bugün yapılacak hasat programı, hava muhalefeti sebebiyle ertelendi.

İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi'nde yıllardır atıl bırakılan 12 dönümlük araziye ektiği çileklerin hasadını yapmak isteyen vatandaşlar için otobüs seferlerine başladı. Perşembe ve Pazar günleri vatandaşlar Çilek Köyü'ne giderek geliri kız çocuklarının eğitimde kullanılmak üzere çilek hasat edip satın alabiliyor. Bu çerçevede 12.00 ve 15.00 saatlerinde servis hizmeti sunularak vatandaşlar çilek tarlasına gidip hasat yapabileceklerdi fakat Çilek Köyü'nde bugün yapılması planlanan hasat, hava muhalefeti sebebiyle ertelendi.