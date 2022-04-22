Cilt bakımında yeni teknoloji

Yaza daha hazırlıklı girmek isteyen kişilere tavsiyede bulunan Phanes Beauty Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akın, "Ürettiğimiz Phanes Cold Plasma ve ozon terapi cihazıyla cildinizdeki önemli sorunlara tek işlem ile çözüm bulabiliyoruz" dedi.

Yara izleri, gözenekler, yüzdeki leke ve akneler gibi cilt problemleri özellikle güneşin etkisini artırmasıyla daha belirgin hale geliyor. Phanes Beauty Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akın, ürettikleri Phanes Cold Plasma ve ozon terapi cihazıyla cilt problemlerinin ortadan kaldırıldığını söyledi. Cihaza talebin fazla olduğunu belirten Akın, "Kullanıcılarımızdan gayet başarılı ve gözle görülür sonuçlar elde ettikçe bizler mutlu oluyoruz. Cildinizde meydana gelen alt ve üst göz kapağı deri fazlalıkları, kaz ayağı kırışıklıkları, ameliyat ve yara izleri, boyun ve dekolte kırışıklıkları, aktif akne ve skarlar, sivilce, leke, tırnak mantarı, cilt sıkılaştırma ve lekelenmeler gibi önemli sorunlara tek işlem ile çözüm bulabiliyoruz. Kullanıcılarımız taklit ve standartlara uygun olmayan cihazlardan uzak olmalı. Tedavi amaçlı satın alınan sahte ürünler hastalarınızda çok büyük sağlık problemlerine yol açabiliyor. Standartlara uygun ve belgeleri alınmış yasal ürünleri tercih etmeniz çok önemlidir" diye konuştu.

"Cildinizi daha parlak daha sıkı ve pürüzsüz hale getirebilirsiniz"

Phanes Beauty eğitim direktörü Merve Özer Akın ise ameliyatsız işlemlerin tercih edilmeye başladığını söyleyerek, "Cilt dokusunun yapılandırılması, güçlendirilmesi, sıkılaştırılması için artık günümüz teknolojisi oldukça ilerlemiş olduğundan da ameliyatsız çözümler gittikçe artmaktadır. Ürettiğimiz cihaz, plazma gazının iyonize edilmiş halidir. Katının direk gaz haline geçmesiyle oluşan enerjiye plazma enerjisi denir. Plazma enerjisi cilt dokusundaki sorunlara direkt etki ederek yeni doku oluşumunu da hızlandırır. İşlem yapılacak bölgeye göre süresi değişmektedir. Tüm yaş ve cilt tiplerine her mevsim uygulanabilir. Yapılan bölge lokal anestezi kremi kullanılarak acısız konforlu bir şekilde yapılır. Uzun seanslar gerektirmeyen bir işlemdir. Bir seans veya gerekli durumlarda 2-3 seans yapılabilir. Aynı zamanda vücuttaki sarkmalarda ve çatlak oluşumlarında da başarılı sonuçları vardır. Sizde yaz gelmeden bu işlemi yaptırarak cildinizi daha parlak daha sıkı ve pürüzsüz hale getirebilirsiniz. Malum önümüz yaz, cildimizi yaza hazırlamak için en uygun yöntemlerden Cold Plazma Ozon terapi yeni nesil cilt tedavisini tercih edebilir" dedi.