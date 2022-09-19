Çim Hokeyi Turnuvasında kıyasıya mücadele

Derince Belediyesi'nin düzenlediği Çim Hokeyi Turnuvasına katılan 4 takım kıyasıya mücadele etti.

Derince Belediyesi ve Derincespor Kulübü ortaklığıyla Çim Hokeyi Turnuvası gerçekleştirildi. Düzenlenen turnuva 4 takımın mücadelesine sahne oldu. Dumlupınar Mahallesi'nde yer alan Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvada Derincespor Kulübü, Kartepe Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Barok Spor Kulübü takımları mücadele etti. Minik kızlar, küçük kızlar, minik erkekler, küçük erkekler ve yıldız erkekler olmak üzere 5 ayrı kategoride düzenlenen turnuvayı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar da takip etti. Sporcuları tebrik ederek ödüllerini takdim eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, gençliğe ve spora yönelik yatırımlara özel önem verdiklerini belirtti.