Çınar Akademi kabul sınavı ertelendi

İzmit Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından ülkede yaşanan olağanüstü durum sebebiyle 11-12 Şubat tarihinde yapılması planlanan Çınar Akademi Kurum Kabul Sınavını erteledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, yeni sınav tarihi belirlendiğinde tüm başvuru sahiplerine SMS, sosyal medya hesapları ve başvuru sistemi üzerinden bilgi verecek.