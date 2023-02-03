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Çınar Akademi'de ara tatil bitiyor, dersler başlıyor

İzmit Belediyesi Çınar Akademi’de ara tatil dönemi 6 Şubat Pazartesi günü sona eriyor.

İzmit Belediyesi Çınar Akademi'de ara tatil dönemi 6 Şubat Pazartesi günü sona eriyor.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğüyle hayata geçirilen ve üniversite adaylarına hizmet veren Çınar Akademi'de ara tatil dönemi 6 Şubat Pazartesi günü itibariyle sona eriyor. 11., 12. sınıf ve mezun gruplara ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu ve lise destek eğitim kursunda uzman kadroyla eğitim veren Çınar Akademi'de dersler ara tatil döneminin tamamlanmasının ardından yeniden başlayacak.

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