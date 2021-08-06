Çınar Çocuk Evi öğretmen adayları yazılı sınavda ter döktü

İzmit Belediyesi'nin Yeşilova'da yeni eğitim döneminde faaliyete açmayı planladığı Çınar Çocuk Evi'nde istihdam edilecek okul öncesi öğretmenleri yazılı sınavda ter döktü.

Çocukların eğitimine ve psiko-sosyal gelişimine katkı sağlamayı veren İzmit Belediyesi, kısa süre sonra açılışını yapacağı Yeşilova Çınar Çocuk Evi'nde görev yapacak olan okul öncesi öğretmenlerini belirlemek için ilk değerlendirmeyi yazılı mülakatlara göre yapacak. Liyakat esasına göre personel istihdam eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet okul öncesi öğretmenlerini de iki aşamalı elemelerden sonra seçerek işe alacak. İzmit Belediyesi ilk etapta Yeşilova Çınar Çocuk Evi'nde çalışacak 5 öğretmenin belirlenmesi için bağımsız değerlendirme kurulu sınavları incelemeye başladı.

Yeşilova bölgesinin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Yeşilova Çınar Çocuk Evi'nin yeni eğitim-öğretim döneminde faaliyete açılması ve 3,4 ve 5 yaşındaki çocuklara kreş hizmeti vermesi planlanıyor. Çocukların kaliteli eğitim almasını sağlamak, zihinsel ve fiziksel gelişimini desteklemek, sosyal ve sportif becerilerini geliştirmek için çalışacak olan okul öncesi öğretmenleri ilk sınavını İzmit Ortaokulu'nda verdi. Ön elemeyi geçecek olan adaylar, sözlü mülakata davet edilecek.