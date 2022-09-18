Çınarlıkent'te Çocuk Şenliği

Çınarlıkent Konutları'nda düzenlenen Çocuk Şenliği'nde minikler gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

Derince Çınarlı Mahallesi'nde yer alan Çınarlıkent Konutları'nda çocuklar için özel bir etkinlik organize edildi. Site yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen Çocuk Şenliği'nde çalınan müziklerle bol bol eğlenen çocuklar, palyaço gösterileri, trambolin etkinlikleri ve alanda kurulan çocuk oyun parklarında gönüllerince eğlenme imkanı buldu. Çınarlıkent Konutları'nda düzenlenen etkinliklere katılan Derince Belediye Başkan Vekili Kenan Yalçın, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve Çınarlı Mahalle Muhtarı İbrahim Sümer de bu özel günde çocukları yalnız bırakmadı.