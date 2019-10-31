Cinayete kurban giden taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Gebze'den aracına binen eski taksi şoförü arkadaşı tarafından Kadıköy'de öldürülen Yunus Sancak Kocaeli'nin Gebze ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Sancak'ın cenaze namazını kıldıran emekli imam kardeşi Abdul Celil Sancak cenaze töreninde 'idam' çıkartılmasını istedi.

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul Kadıköy'de yaşandı. İddiaya göre, Gebze'de taksi şoförlüğü yapan Yunus Sancak'ın gece saatlerinde aracına binen eski taksi sürücüsü arkadaşı Yunus K., Kadıköy'e gitmek istediğini söyledi. Gece saat 3.30 sıralarında Kadıköy Hasanpaşa Taşköprü Caddesi'ne ulaşan iki arkadaşın arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Yunus K., belinden çıkarttığı silahla taksi şoförü arkadaşını vurdu. Yaralı şoför, olay yerine gelen ambulansla Göztepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Yunus Sancak(60), Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazını kıldıran kardeşi 'idam' istedi

Tatlıkuyu Merkez Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazını Yunus Sancak'ın kardeşi Abdul Celil Sancak kıldırdı. Cenaze namazı öncesi konuşma yapan kardeş Sancak, "Daha önce kardeşimiz öldürüldü. Yeğenimiz Numan Dede şehit oldu. Şimdi ağabeyim vuruldu. Katilinin bulunduğunu söylüyorlar. Biz devlet büyüklerinden nasıl olur bilmiyorum ama idam kararını istiyoruz" ifadelerini kullandı.