Cinayetin görüntüleri izletilince duruşma salonu karıştı

Kocaeli'nde 2018 yılında alacak verecek meselesi yüzünden öldürülen esnafın çocukları, olay sonrası açılan davanın duruşmasında cinayet anına ait görüntüleri izleyince sinir krizi geçirerek tutuklu sanığa saldırdı. Güçlükle yatıştırılan olay sonrası duruşma ertelendi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden gittikleri mal sahibi ile arlarında çıkan tartışmada 2 çocuğu ile birlikte saldırıya uğrayan Ahmet Hazer, oğulları Yusuf Hazer ve Bayram Hazer yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan baba Ahmet Hazer olaydan 20 gün sonra hayatını kaybederken, 2 oğlu ise tedavileri sonrası taburcu edildi. Saldırı olayına karışan Coşkun Ç., ise polis ekiplerince yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayın ardından Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında cinayet anının görüntüleri yayınlanan mahkeme salonunda kavga çıktı. Babaları Ahmet Hazer'in öldürüldüğü anları izleyen iki oğlu, cinayet zanlısı Coşkun Ç.'ye saldırdı.

Maktul yakınları sinir krizi geçirdi zanlıya saldırdı

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilen davanın 3. duruşmasına tutuklu sanık Coşkun Ç., öldürülen şahsın çocukları Bayram Hazer ve Muhammed Hazer, taraf yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada olaya ilişkin cinayet anlarına ait

güvenlik kamerası görüntüleri izletildi. Görüntülerde cinayet anını an be an izleyen maktul Ahmet Hazer'in 2 çocuğu, sinir krizi geçirdi. Tutuklu bulunan sanığa saldıran şahıslara polis ekipleri müdahale etti. Duruşma salonundan çıkartılan Bayram ve Muhammed Hazer, kontrol altına alındı. Yaşanan arbededen dolayı kamera kaydı görüntülerinin izlenimi tamamlanamadı.

Görüntü izlenmesi yarım kaldı dava ertelendi

Yaşanan gerginliğin ardından mahkeme heyeti, görüntülere ilişkin videonun önümüzdeki celse izlenmesine, suç vasfı mevcut delil durumu ve yasada öngörülen cezanın miktarı dikkate alınarak sanık Coşkun Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Olay 9 Mayıs 2018 tarihinde Kartepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet olan kiracı Ahmet Hazer ile mal sahibi Coşkun Ç. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrasında Ahmet Hazer'in oğulları Muhammet ve Bayram Hazer, Coşkun Ç.'ye bıçakla saldırdı. Dükkan sahibi Coşkun Ç. ise dükkanda bulunan silahını ateşleyerek, baba ve 2 oğlunu yaraladı. Olay sonrası kaçan Coşkun Ç. yakalanarak tutuklanırken, Ahmet Hazer ise tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra hayatını kaybetti.