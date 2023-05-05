İhlas Haber Ajansı

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Cinayetten 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kocaeli’de jandarma ekipleri cinayet suçuyla hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı.

Kocaeli'de jandarma ekipleri cinayet suçuyla hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı.



Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma neticesinde Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timlerinin ortak yürüttüğü operasyonda kasten öldürme suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şüpheli yakalandı. Tamamlanan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şahıs, tutuklanarak Kandıra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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