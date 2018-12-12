Çin'den Darıca'ya gümüş madalya

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün Milli Karatecisi Eray Şamdan, 2018 yılının son uluslararası turnuvası olan Karate 1-Series A Çin etabından gümüş madalya ile döndü. Çin'in Shangai kentinde yapılan Series A müsabakalarına kategorilerinin en iyi sporcuları katıldı. Erkekler 60 kilogramda tatamiye çıkan Milli Sporcu Eray Şamdan, erkekler Türkiye adına finale yükselen tek sporcu olmayı başardı. Eray Şamdan final mücadelesini kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Etkili başladığı turnuvanın ilk turunda Singapurlu Sheng Da Chua'yı 7-0, ikinci turda Belçikalı Michael Dasoul'u 5-0 mağlup eden Şamdan, üçüncü turda İspanyol Matias Gomez Garcia'yı da 4-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. İran'lı Muhammed Shayegan'ı da 6-3 mağlup eden Şamdan, yarı finale yükseldi. Finale yükselme müsabakasında çekişmeli geçen maç sonucu Estonyalı Daniel Rodionov'u 1-0 mağlup eden milli karateci, Türkiye'nin finale yükselen tek erkek sporcusu oldu. Finalde İran'lı Miad Yari İlzouleh ile karşılaşan Şamdan, müsabakayı kaybederek ikinci oldu. Türkiye'nin 4 madalya kazandığı turnuva sonrası Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve DARES Kulüp Başkanı Bekir Güven yaptıkları açıklamayla genç sporcumuz Eray Şamdan ve Antrenörü Adnan Şamdan'ı tebrik ettiler. Kulüp başkanı Bekir Güven, Eray Şamdan'ın kazandığı gümüş madalya ile Dünya sıralamasında ilk sıradaki yerini korumayı başardığını ve 2018 yılını zirvede kapattığını belirterek, 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda önemli puanlar kazandığını belirtti. Güven, 2019 yılında yapılacak müsabakalar ve elde edilecek puanlarla Milli Yıldızın Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye ve Darıca'nın gururu olacağına inandığını söyledi.