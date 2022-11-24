İhlas Haber Ajansı

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Cips fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki bir cips fabrikasında fritözden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir cips fabrikasında fritözden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, Ali İslam Caddesi'nde bulunan bir cips fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada üretim sırasında kullanılan fritözden yangın çıktı. İşçiler tedbir amaçlı dışarıya çıkarken, ihbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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