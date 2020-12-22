Cleopatra Ink'ten 10 milyon Euro'luk dev anlaşma

Türkiye'de kurulan ve dünyanın en büyük dövme markası olan Cleopatra Ink, Alman yatırımcılarla dev anlaşma imzaladı.

Türkiye ve Avrupa genelinde 50 stüdyosu bulunan Cleopatra Ink, Yurt dışından gelen yatırım talepleri üzerine ilk ülke distribütörlüğü anlaşmasını Alman yatırımcılarla imzaladı. İmzalanan anlaşma ile ülke bütçesine ciddi katkı sağlanması planlanırken, ilk anlaşmanın 3 milyon Euro değerinde olduğu belirtildi.

Hedef dünya çapında 500 stüdyo

Dünya çapında 50 şubesiyle sektörün en büyük markası olan Cleopatra Ink, Alman yatırımcılarla Almanya'da şube sayısının ve hizmet ağının genişletilmesi amacıyla ilk olarak 3 milyon euroluk distribütörlük anlaşmasını imzaladı. Anlaşma gereği, yapılacak olan distribütörlük çalışmasıyla Almanya'da 3 yıl içinde şube sayısını 100'e çıkararak ülke ekonomisine de 10 milyon euro girdi sağlamayı hedefliyor. Yapılan dev anlaşma hakkında bilgi veren Cleopatra Ink Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Karadere, “Yapılan bu anlaşma ile kendimiz için de bir ilki gerçekleştirirken, diğer ülkeler için de yapılacak anlaşmaların önünü açmış bulunuyoruz. Şirketimizin öncelikli hedefi ilk etapta dünya çapında 500 stüdyoya ulaşmak ve yabancı yatırımcılara olanak sunarak Türkiye ekonomisine döviz bazında katkı sağlamak olacak.” dedi.

Yurtdışında çalışma imkanı

Yapılan atılımlarla dünyada etkin bir marka haline dönüştüklerini belirten Cleopatra Ink Yurtdışı Sorumlusu Ali Başsav, “Biz Cleopatra Ink ailesi olarak sadece stüdyo bazında yatırımlarla sektöre yenilikler katmıyoruz. Açtığımız stüdyolar ve verdiğimiz franchise'larda kendi bünyemizde yetiştirdiğimiz dövme sanatçıları, grafik tasarımcıları, sektör yöneticilerine de Avrupa ve dünyada çalışma imkanı sunuyoruz. Global bir ekonomik krizin ve işsizliğin olduğu bu günlerde yapılan bu istihdamlar büyük önem arz etmekte. Bir Türk markasının dünyada bu denli söz sahibi olması bizler içinde ayrı gurur kaynağı oluyor” diye konuştu.

Alanında dünyanın öncü markası olan Cleopatra Ink, Avrupa büyüme planlarının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Uzak Doğu'da da stüdyolar açacağını duyurdu.