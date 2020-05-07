Çoban Mustafa Paşa Camii bahçesindeki yuvalar yenilendi

Korona virüs sürecinde mama dağıtımı yaparak sokak hayvanlarının aç kalmasını önleyen Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Veteriner ekipleri, Çoban Mustafa Paşa Cami bahçesinde yer alan ve bir süre önce tahrip edilip kırılan kedi yuvalarını yeniledi. Kırılan ve tahrip edilen yuvaların yerine modern görünümlü ahşap kedi evlerini yerleştiren ekipleri cami bahçesinde bulunan besleme istasyonlarını da yenileriyle değiştirdi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında da belirlenen noktalarda sokak hayvanlarına mama ve su takviyesi yapılacağını bildirdi.