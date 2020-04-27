Çoban Mustafa Paşa kabri başında anıldı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün ev sahipliğinde düzenlenen anma programına Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Gebze İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, belediye başkan yardımcısı Selamet Güner de katıldı. Külliye bahçesinde yer alan kabri başında başlayan programda ilk olarak Çoban Mustafa Paşa Camii imam hatiplerinin okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından anma konuşmaları yapıldı.

Programın ev sahibi Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı konuşmada, “Korona virüs mücadelesinde üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getiren Gebzeli hemşerilerime teşekkür etmek isterim. Bugün mütevazi bir şekilde, kabri başında anmak üzere bir araya geldiğimiz Çoban Mustafa Paşa, İslam hayatının sosyal yönüyle, bir külliye inşa ederek mührünü vurmuştu. Şifahanesi, aşhanesi, medresesi ve camisiyle bir külliye kuran Çoban Mustafa Paşa, İslam'ın değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasına öncülük etmiştir. Kendisini rahmetle ve minnetle yad ediyor mekanı cennet olsun diyorum” dedi.

Daha sonra söz alan Başkan Büyükgöz'ün ardından söz alan Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ise konuşmasında, “Çoban Mustafa Paşa dediğimizde ilk akla gelen Osmanlı adalet dairesidir. Selçuklulardan bu yana gelen anlayış; asıl olan devlettir, devletin var olabilmesi için de gereken askerdir, ordudur. Halkın da var olabilmesi için olmazsa olmaz olan adalettir. Adaletin baki olmadığı bir millet baki olamaz. Adalet mülkün temelidir. Çoban Mustafa Paşa deyince aklımıza bunlar gelir. İçerisinde bulunduğumuz Külliye'nin hizmetinin yaygınlığına baktığımız zaman Osmanlı'nın bir dünya devleti olduğunu görürüz. Külli'ye bir anlamda içerisinde barındırdığı ve sunduğu hizmetlerle bir anlamda Osmanlı devletinin bir mikro örneğidir. Çoban Mustafa Paşa Osmanlının bu anlayışını Gebze ölçeğinde kurgulayan insandır” diye

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın yaptırdığı duayla program sona erdi.