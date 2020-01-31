İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi dolup taşıyor

Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi, yarıyıl tatilinde ders çalışıp ödevlerini hazırlayan öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.


Büyükşehir Belediyesi Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi, yarıyıl tatilinde ders çalışmak, ödev yapmak isteyen öğrencilerle dolup taşıyor. Türk klasiklerinden batı klasiklerine, ansiklopedilerden sözlüklere, 18 bin basılı kitap, 21 bin de dijital e-kitaba erişim sağlanabilen kütüphaneye gün içerisinde 1000'in üzerinde öğrenci geliyor. Kütüphanede, bin 300 metre kapalı alana sahip 200 kişilik oturma ve ders çalışma alanı, grup çalışma odası, çocuk bölümü, genç bölümü, dinlenme alanı, bireysel çalışma alanı ve internet - dijital kütüphane erişim bölümleri bulunuyor. Son derece modern ve nezih bir ortama sahip kütüphane konforlu ve rahat bir ortamda öğrencilere ders çalışma imkânı sunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.