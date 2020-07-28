Çocuğunu rehin aldığını söyleyen kadın polisleri alarma geçirdi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, çocuğunu rehin aldığını söyleyince polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

Olay 19.00 sıralarında Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 2164 Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Nazlı A.(38), 5. kattaki dairesinde çocuğunu rehin aldığını söyleyerek kendini eve kilitledi. Eve gelen yakınları, Nazlı A.'nın kapıyı açmaması üzerine durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin tüm çabasına rağmen Nazlı A. kapıyı açmayınca olay yerine çilingir çağrıldı. Çilingir yardımıyla açılan kapıdan eve giren polis ekipleri, içerİde tek olduğu belirlenen Nazlı A.'yı sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla Karamüsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nazlı A.'nın çocuğunun ise daha önce devlet korumasına alındığı öğrenildi.