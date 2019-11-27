Çocuğunuzun gözü sulanıyorsa dikkat

Dr. İrfan Botan Güneş, çocuklarda en sık karşılaşılan ve anne babaların kaygılanmasına sebep olan göz hastalıkları hakkında bilgiler verdi.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Dr. İrfan Botan Güneş, çocukluk çağında sık karşılaşılan gözlerde sulanma ve günlük yaşamda en sık karşılaşılan göz hastalıkları ile ilgili bilgilendirdi. Dr. Güneş, çocukluk çağında gözlerde sulanmanın sık karşılaşılan ve tüm göz problemlerinde olduğu gibi anne babaların kaygılanmasına sebep olan bir durum olduğunu söyledi. Çocuklarda özellikle tek gözde aniden başlayan sulanma, kızarıklık, batma ve ışığa hassasiyet gibi durumlarda göze alınmış bir darbe veya gözde yabancı cisim olabileceği konusunda ebeveynleri uyaran Op. Dr. Güneş, bu durum karşısında zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

Sık karşılaşılan göz hastalıklarının nedenlerini açıklayan Op. Dr. İrfan Botan Güneş, "Alerjik konjonktivit çocukluk çağının herhangi bir döneminde ortaya çıkabilir. Genellikle her iki gözde kızarıklık, sulanma, kaşıntı ve çapaklanma ile seyreder. Bu bulgular mevsimsel özellikler ve alerjen ile karşılaşma sıklığına göre artıp azalabilir. Tedavide bulguların şiddetine göre topikal göz damlaları kullanılır. Gözyaşı kanal tıkanıklıkları çocukların yaklaşık yüzde 6'sında görülmektedir. Buna gözyaşı yollarında bulunan kapakçıklardaki darlık veya tıkayıcı zarlar sebep olmaktadır. Genellikle doğumdan kısa süre sonra fark edilen, bir tarafta daha belirgin olmak üzere gözde sulanma ve tekrarlayan çapaklanma ile kendini gösterir. Kanal tıkanıklığı genellikle 1 yaşına kadar doğru yapılan gözyaşı kesesi masajı ile kendiliğinden düzelebilmektedir. Tıkanıklığın devam ettiği hastalarda uygun zamanda sondalama veya gözyaşı kanalına geçici silikon tüp takılması işlemi yapılmalıdır" dedi.

Sağlık Bakanlığınca zorunlu tarama programına dahil edilen çocuklarda 3 yaş göz ve görme muayenesinin önemine de değinen Güneş, "Çocuklarda özellikle tek gözde aniden başlayan sulanma, kızarıklık, batma ve ışığa hassasiyet gibi durumlarda göze alınmış bir darbe veya gözde yabancı cisim olabileceği akılda bulundurulmalı ve zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Özellikle okul öncesi dönemde yüksek astigmatizma başta olmak üzere, gözlük kullanımını gerektirecek düzeydeki kırma kusurları gözlerde sulanmaya sebep olabilir" diye konuştu.

Uzun süren burun tıkanıklığı olan çocukların gözlerinde sulanma olabileceğini de aktaran VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Dr. İrfan Botan Güneş, "Gözlerimizin ürettiği gözyaşı, gözyaşı kanalımız ile burnumuza akmaktadır. Bu nedenle özellikle uzun süreli burun tıkanıklığı olan çocuklarda gözlerde sulanma olabilmektedir. Göz problemi olmayan uzun süreli göz sulanması olan hastalarımıza Kulak Burun Boğaz muayenelerini yaptırmalarını da önermekteyim" şeklinde konuştu.