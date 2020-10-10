Çocuğunuzun yaşam kalitesini düşüren bu probleme dikkat

İnsanların gündelik yaşamlarında çevresi ile etkileşiminde vücudunu etkili biçimde kullanmasını duyu bütünleme ile sağlıyor. Bazı insanlarda var olan duyu bozukluğu ise yaşamlarını olumsuz yönde etkileyerek algılama, öğrenme, denge, özgüven gibi birçok yönden zorluk çekmelerine neden oluyor. Hem çocukluk hem de yetişkinlik döneminde görülen duyu bütünleme bozukluğu tüm yaşam boyunca insanların yaşamını etkiliyor. Duyu bütünleme bozukluğu ve tedavisi ile ilgili bilgiler veren Atlantis Psikolojik ve Danışmanlık Merkezi'nden Ergoterapist Merve Seçildi, duyu bütünlemenin öğrenme davranışlarının temeli olduğu için büyük, yaşanabilecek bozukluğun insanın tüm yaşamını etkileyebileceğini ifade etti.

“Çocuklukta teşhis edilebildiği gibi yetişkinlikte de görülen bir problemdir”

Duyu bütünlemenin kapsamı ile ilgili bilgiler aktaran Seçildi, “Hayat boyu devam edebilen bir problem olan duyu bütünleme bozukluğu, erken yaştaki çocuklukta teşhis edilebildiği gibi yetişkinlikte de görülen bir problemdir. Duyu bütünleme, çevremizle sosyal ve fiziksel olan etkileşimimizde, vücudumuzu etkili bir biçimde kullanabilmemizi sağlar. Günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirirken kullandığımız organize edebilme becerisi için gereklidir. Duyu bütünleme becerileri, önemli derecede baş etme ve problem çözme becerileri ile ilişkilidir” dedi.

“Yaşamı zorlaştırır ve etkileri tüm yaşam boyu görülür”

Çocuklarda görülen duyu bütünleme bozukluğunun tehlikesine dikkat çeken Seçildi, “Çevremizle uyum içinde olmamızı sağlar. Öğrenimimizin ve davranışlarımızın temelidir. Yetişkinlik döneminde, duyusal hassasiyet ve sorunlarımızın çıkardığı zorluklarla baş etmeyi öğrenebiliriz. Ancak çocukluk döneminde duyusal hassasiyetler; algılama, öğrenme, denge, özgüven gibi pek çok alanda yaşamı zorlaştırır ve etkileri tüm yaşam boyu görülür. Bu nedenle duyusal hassasiyetlerin erken yaşta fark edilmesi önemlidir. Duyusal hassasiyeti olan bireylere uygulanan duyu bütünleme terapileri çocuklarda; beden algısını, uygun uyaranların seçimini, vücudun çevreye uygun olarak hareket etme becerisini, sosyal becerilerini, özgüvenlerini, dengelerini, dikkat ve duygu yönetimlerini geliştirir. Günlük yaşamda yeni becerilerin kazanımı ise çevreyi araştırarak, deneyerek ve çaba göstererek gelişir. Her yeni deneyimin kazanılması çocuğa başarılı olduğunu hissettirir” diye konuştu.

“Yaşam kalitesini artırmak için duyu bütünleme terapisi almaları önerilir”

Duyu bütünleme bozukluğu olan insanlar üzerinde, bu alanda uzman kişilerden terapi uygulanmasının önemine dikkat çeken Seçildi, “Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, serebral palsi, down sendromu gibi genetik hastalıklar, otizm spektrum bozuklukları, gelişimsel gerilikler, görme ve işitme problemleri, zeka geriliği, travmatik beyin yaralanmaları, yüksek riskli bebekler gibi özel gereksinimli bireylerin yoğun olarak duyusal problemleri bulunur. Bu bireylerin yanı sıra ses ve koku hassasiyetleri, denge problemleri, yeme bozuklukları, yıkanmaktan ve saçını kestirmekten hoşlanmayan dokunsal hassasiyeti olan, öfke problemleri yaşayan normal gelişime sahip bireylerin de yaşam kalitesini artırmak için duyu bütünleme terapisi almaları önerilir. Duyu bütünleme terapisi; ergoterapistler ve duyu bütünleme terapisi eğitimini almış fizyoterapistler tarafından da uygulanabilir” şeklinde konuştu.