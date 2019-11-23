Çocuk Korosu, hazırlıklarını sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu konser hazırlıklarına başladı. Eğitmen Selçuk Eker tarafından önümüzdeki aylarda düzenlenecek konsere hazırlanan çocuklar, TRT Çocuk Korosu şarkıları ve türkülerden oluşan repertuvarlarıyla sanatseverlerin karşına çıkacaklar. Yılda iki kez konser düzenleyen Konservatuvar Çocuk Korosu 7-13 yaş aralığında 35 çocuktan oluşuyor.

Çocukların müzikle ilgili yaptığı çalışmaların, sosyal ve kişilik gelişimilerinde önemli pozitif katkılarının olduğunu ifade eden koro eğitmeni Selçuk Eker, koro eğitiminin çocuklara toplulukla hareket etme bilinci kazandırarak biz kavramını geliştirdiğini belirtti. Koro çalışmaları kapsamında ses eğitimi alan çocuklar TRT Çocuk Korosu şarkıları ve türkülerden oluşan repertuvarlarına Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Salonu'nda çalışıyorlar.