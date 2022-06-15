Çocuk korusu büyük alkış aldı

Gölcük Belediyesi Çocuk Korosu'nun Kervansaray Kültür Yapısı'nda gerçekleştirdiği konser, salondaki dinleyicilerden tam not aldı.

Gölcük'te yaşayan çocuklardan kurulan Gölcük Belediyesi Çocuk Korosu konser gerçekleştirdi. Kervansaray Kültür Yapısı'nda düzenlenen konsere katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çocukların birbirinden güzel şarkılarına alkışlarıyla destek oldu. Salondaki çocuklarla da ilgilenen Sezer, son şarkıda sahneye çıkarak Gölcük Belediyesi Çocuk Korosu'na eşlik etti. Başkan Sezer konserin sonunda, başarılı konsere imza atan çocukları, ailelerini ve şef Turan Yüksel'i tebrik etti.