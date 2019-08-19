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Çocuk Kulüplerinde yeni dönem kayıtları başladı

Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde yeni dönem eğitim öğretimi kayıtları başladıYeni dönem eğitim öğretim için tüm hazırlıkların tamamlandığı Çocuk Kulüpleri’nde yeni dönem kayıtları 19 Ağustos Pazartesi günü başladı.

Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri'nde yeni dönem eğitim öğretimi kayıtları başladı


Yeni dönem eğitim öğretim için tüm hazırlıkların tamamlandığı Çocuk Kulüpleri'nde yeni dönem kayıtları 19 Ağustos Pazartesi günü başladı. Her mahallede bulunan Semt Konakları ve Kültür Merkezleri içerisinde modern ve donanımlı fiziki mekanlarıyla hizmet veren Çocuk Kulüpleri'ne yeni eğitim döneminde 2014 doğumlu çocukların kayıtları kabul ediliyor. Kayıtlar Semt Konakları ve Kültür Merkezleri içerisindeki Çocuk Kulüpleri'nde alınıyor. Haftanın 5 günü yarım, çalışan annelerin çocukları için tam gün hizmet verecek Çocuk Kulüplerinde eğitimler 16 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi eğitimin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, İngilizce ve Matematik gibi derslerle öğrencileri örgün öğretime hazırlanacağı Çocuk Kulüpleri'nde isteyen annelere de mesleki ve beceri kursları verilecek. Çalışan annelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla tam gün bırakabileceği Çocuk Kulüpleri aynı zamanda bir kreş hizmetini de sağlamış olacak.

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