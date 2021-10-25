Çocuk kütüphanesinde atölye çalışmaları sürüyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çocukların küçük yaşta kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak ve kütüphane ortamını sevdirmek amacıyla hizmete açılan çocuk kütüphanesinde atölye çalışmaları devam ediyor.

Serdar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı içerisinde 250 metrekarelik modern ve nezih bir binada binlerce çocuk kitaplarıyla ilçenin her yerinden minik kitapseverleri ağırlayan Başiskele'nin ilk çocuk kütüphanesine yoğun ilgi devam ediyor. Her Cuma günü Başiskele Çocuk Üniversitesi eğitmenleri tarafından kütüphanede düzenlenen atölye çalışmalarına ilçede eğitim gören ilkokul öğrencileri katılım sağlıyor. Matematik konulu atölye çalışmasına katılan öğrenciler, günlük hayatta kullanılan matematiksel şekil, cisim ve uygulamaları yaşayarak öğrendiler. Keyifli anlar yaşayan çocuklar, hem eğlendiler hem de öğrendiler.