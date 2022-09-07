Çocuk Ödül Market ile 1 buçuk yılda 35 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile İzmit Kent Konseyi ortaklığında çocukları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla başlatılan Çocuk Ödül Market projesi Hacıhızır, Şirintepe, Gündoğdu, Yenişehir ve Alikahya Fatih Mahallesi'nde çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşmaya devam ediyor. Geri dönüşebilen atıklarını marketlere getiren çocuklara kırtasiye ürünleri hediye ediliyor. Sürdürülebilir Kentler Birliği tarafından da örnek uygulama olarak gösterilen Çocuk Ödül Market'te proje başlangıcından bu yana 1 buçuk yıllık süreçte 35 ton atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Çocukları geri dönüşüme teşvik eden ve daha çok atığın geri dönüşüme kazandırılmasını hedefleyen Çocuk Ödül Market'in sayısının daha da artması planlanıyor.