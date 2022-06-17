Çocuk Ödül Market'in 6'ıncı şubesi Alikahya'ya açıldı

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi tarafından çocukları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla başlatılan Çocuk Ödül Market projesinin 6'ncı şubesi Alikahya Fatih Mahallesi'nde açıldı.

Çocuk Ödül Market'in son adresi, Hacı Hızır, Şirintepe, Çukurbağ, Gündoğdu ve Yenişehir mahallelerinin ardından Alikahya Fatih Mahallesi oldu. Sürdürülebilir Kentler Birliği tarafından da örnek uygulama olarak gösterilen Çocuk Ödül Market'te, proje başlangıcından itibaren 1 yıllık sürede 21 ton atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi, Demokrasi Parkı içerisindeki Alikahya Fatih Mahalle Muhtarlığının yanında Çocuk Ödül Market'in bir yeni şubesini daha İzmitlilerin kullanımına açtı.

Açılışa, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Komisyon Üyesi Ercan Umutlu, İzmit Belediyesi Muhtar Masası koordinatörleri Turgay Oruç ve Ali Filiz, İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz, Alikahya Fatih Mahallesi Muhtarı Yunus Arıcan, çevre mahallelerin muhtarları ile görevli personeller yer aldı. Alikahya Fatih İmam Hatip Ortaokulu'nun öğretmen ve öğrencilerinin ağırlandığı programda, öğrencilere kitap ve çeşitli ikramlar hediye edilirken getirilen atıklar ayrıştırılarak kutularına atıldı.

"Bunlar çöp değil, atık"

Programda konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, "Biz bu projeye başlayalı çok kısa bir süre oldu. Bugün de Çocuk Ödül Market projesinin 6'ncı şubesini açıyoruz. Süreç içerisinde çok doğru bir karar olduğunu gördük. Bugün Çocuk Ödül Market'in 6'ncısını açıyoruz. Muhtarlarımızın bize çok ciddi yardımları oluyor. Biz bu projeleri Avrupa'daki kurumlara gönderdik. Bunlardan bir tanesi de Çocuk Ödül Market uygulamasıydı. Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Birliği üyesiyiz. Bu projemiz de burada yayınlandı. Birlikte yaptığımız bu çalışmalar çok değerli. Yıllardan beridir her birimizin ailesinde ‘çöp' diye tabir ettiğimiz bir laf vardır. Artık sizler bunu kullanmayın. Bunlar çöp değil, bunlar atık" dedi.