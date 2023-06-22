Çocuk parkında kan döküldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çocuk parkında iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemede pompalı tüfek ve tabanca bulundu.

Olay, Adem Yavuz Mahallesi'ndeki Şehit Pilot Yarbay Gökhan Ertan Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta iki grup arasında çıkan kavganın büyümesiyle, K.K. ve arkadaşı silahla ateş edilerek yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede pompalı tüfek ve tabanca bulundu. Olay sırasında 5 el ateş edildiği de öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.