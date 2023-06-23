Çocuk parkında silahlı dehşet: O anlar kamerada

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çocuk parkında 2 kişinin silahla vurularak yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Adem Yavuz Mahallesi'ndeki Şehit Pilot Yarbay Gökhan Ertan Parkında dün meydana gelen olayda, iki grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesiyle 2 kişi silahla vurularak yaralanmıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılmış, olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemede ise tabanca ve pompalı tüfek bulunmuştu.

Çocuk parkındaki silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde tabanca olan bir şüphelinin ateş açtığı, kurşun ayağına isabet eden iki kişiden birinin yere yığıldığı ardından darp edildiği, diğerinin ise kaçarak uzaklaştığı anlar yer aldı. Aynı zamanda, elinde pompalı tüfek bulunan bir şüphelinin koşarak parktan uzaklaştığı anlar da görüntüye yansıdı.