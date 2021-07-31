İzmit Belediyesi'nin çocukların yeteneklerini ve üretkenliklerini ortaya çıkartmak amacı ile hayata geçirdiği Çocuk Sinema Okulu'nda dersler başladı.

İzmit Belediyesi, geleceğin yönetmenlerini, senaristlerini ve oyuncularını ortaya çıkarmak amacıyla düzenlediği Çocuk Sinema Okulu'nda bugün dersler başladı. Büyük bir merak ve heyecanla ilk derslerine giren öğrenciler, 4 ay boyunca ücretsiz olarak kamera önü oyunculuğu, yönetmenlik, senaryo yazarlığı, montaj, kostüm tasarımı, film müzikleri, kamera, ses ve ışık eğitimler alacak. Elemeleri geçerek eğitim almaya hak kazanan toplam 55 çocuk, hayallerine giden yolda ilk büyük adımlarını attı. İlk gün heyecanını yaşayan çocuklar önce birbirleriyle ve öğretmenleriyle tanıştı, sonra farklı aktivitelerle derslere devam etti. Çocuklar Sinema Okulu'nda her cumartesi günü aynı saatler arasında derslerine devam edecek.