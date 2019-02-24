Çocukken hayalini kurduğu aracı emekliliğinde kendi elleriyle yaptı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde emekli olunca bunalımına girmemek için küçük bir atölye kuran Muharrem Ayaz, çocukken hayalini kurduğu aracı kendi elleriyle tasarlayarak hayata geçirdi.

Başiskele ilçesi Yeniköy Mahallesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Muharrem Ayaz, 3 yıl önce emekli oldu. Pazarcılık yapan Ayaz, emekli olduktan sonra yaşadığı bunalımdan kurtulmak için evinin giriş katında küçük bir atölye kurdu. Atölyede çeşitli tasarımlar yapmaya başlayan Ayaz, çalışmalarını ilerleterek çocukken kurduğu aracı kağıda döktü. Çizimlerini gerçeğe dönüştürmek isteyen Ayaz, satın aldığı birkaç parçayı kendi elleriyle şekillendirerek çocukluk hayali olan aracı 6 ay içinde yaparak yollara çıkardı. Ayaz'ın kamyonet tarzında tasarladığı tek kişilik aracı gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Vatandaşlar, Ayaz'dan kendileri için de araç tasarımı yapmasını istiyor.

“Herhangi bir çizim yapmadan kendi arabamı kendim dizayn ettim”

Aracı maddi bir beklenti içerisinde tasarlamadığını söyleyen Ayaz, “3 yıl emekli oldum. Emekliliğim sonrasında boşluğa düşmem sebebi ile burada bir atölye kurdum. Kafamdaki projelere göre herhangi bir çizim yapmadan kendi arabamı kendim dizayn ettim. Evimin yanında kendi imkanlarım ile tasarladım. Parçaları Ankara'dan aldım. Tasarımı, boyası gibi tüm işçiliğini sanayide yaptım. Sanayiye götürdüğüm zamanlar hiçbir araçla taşımadan gittik. Kendisi gidip geliyor. İsteğe göre araç tasarlarız biz. İsterse araç, dağda odun çeken bir makine olsun, isterse yolda giden, isterse de üç tekerli olsun. Elimde üç beygir ile 10 beygir arasında motorlar mevcut. İsteyenin arzusuna bakar bu iş” dedi.

“Bu benim çocukluğumdan beri hayalini kurduğum dizaynımdı”

Yabancı ülkelerde tasarlanan araçlar için oluşturulan büyük bütçelerin küçük bir kısmının kendi imkanları ile çalışmalar yapan kaşiflere verilmesi durumunda güzel çalışmaların ortaya çıkabileceğini ifade eden Muharrem Ayaz, “Aracı tasarlamaktaki amacım para kazanmak değildi. Bu benim çocukluğumdan beri hayalini kurduğum dizaynımdı. Bugün bir otomobil fabrikası araç tasarlamak için 3 milyar euro harcamış. Bana o parayı verseler ben bu aracın uçanını yaparım. Çevreden çok olumlu tepkiler aldım. Görenler, ‘Ağabey yakışır sana, sen bu işi biliyorsun' gibi şeyler söylüyorlar” diye konuştu.