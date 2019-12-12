Çocuklar ‘Abur Cubur Tavşan' ile eğlendi

Her yaşa ve kesime hitap eden programlara ev sahipliği yapan GKM'nin gündüz konukları Gebzeli minikler oldu. Gebze Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Abur Cubur Tavşan' adlı tiyatro gösterisinin izleyen minikler, oldukça güzel vakit geçirdi. Işık efektleri ve sahne dekorlarıyla renklendirilen özgün konulu tiyatro gösterisi minikler tarafından beğeniyle izlendi.

Öte yandan kültür-sanat etkinlikleri kapsamında yine çocuklara yönelik olarak Cumartesi ve Pazar günleri “Uzay Parkı” adlı çocuk sineması oynatılacak. 13.00-15.00 saatlerinde sahnelenecek oyuna tüm Gebzeli çocuklar davet edildi.