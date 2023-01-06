Çocuklar akıl ve zeka oyunlarıyla öğreniyor

İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığında ilkokul ve ortaokul seviyesindeki çocuklar için gerçekleştirilen Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi'nde ikinci dönem sona erdi.

Yuvam Akarca ve Akpınar mahallelerinde haftanın 2 günü, haftanın bir günü ise Alikahya Mahallesi'nde gerçekleştirilen atölye çalışmaları sona erdi. Çocukların strateji geliştirmesine, planlamasına, mantık yürütmesine, görsel düşünmesine, dikkat gelişimine ve hafızasına katkı sunan Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi'nde, dönem boyunca birçok çalışma yürütüldü.

Sene boyunca faaliyetlerin sürdüğü Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi'nde yeni dönem dersleri ilerleyen günlerde tekrardan başlayacak. Bu dönemde de 6-12 yaş çocukların yer alacağı eğitimler aralıksız devam edecek. Atölye çalışmalarının gerçekleştirileceği mahalleler, gün ve saatleri İzmit Belediyesinin resmi web sitesinden duyuru ile yayınlanacak.