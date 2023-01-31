Çocuklar atölyelerde hem eğleniyor hem öğreniyor

Genc-i Âlâ Gençlik Modeli ile çocuklar ve gençlere eğitim, kültür, ilim, sanat ve sporda destek veren Başiskele Belediyesi, yarıyıl tatilinde olan çocuklara da atölye etkinlikleriyle keyifli, eğlenceli ve verimli tatil imkanı sunuyor. Çocuklar bu tatilde de hem bol bol eğleniyor hem de yeni bilgiler öğreniyor. 23 Ocak Pazartesi gününden itibaren başlayan eğitici atölyelerde gençlere ilimden sanata, teknolojiden matematiğe, robotik kodlamadan mum yapımına, taş boyamadan akıl oyunlarına kadar çeşitli alanlarda eğitimler veriliyor.

Öğrencilerin yaşları ve ilgi alanlarına göre 3 farklı yaş grubunda 7 farklı atölye çalışmasını ücretsiz olarak yüzlerce öğrenciye sunan Başiskele Belediyesi'nin atölye çalışmaları bu hafta da devam edecek.