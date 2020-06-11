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Çocuklar Başiskele sahilinde spor yaptı

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, Başiskele sahilinde bir araya gelen çocuklar spor hocaları eşliğinde egzersiz yaptı.


Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını sürecinin ardından kontrollü hayat süreci başlarken, Başiskele Belediyesi, yaklaşık 3 aydır evlerinde kalan çocuklara spor yapma imkanı sağladı. Çocuklar, ebeveynleriyle birlikte sokağa çıkabildikleri ilk günde Başiskele sahiline akın etti. Çocuklar burada Başiskele Belediyesine bağlı spor salonlarında görevli hocalar birlikte hem eğlendi hem de egzersiz yaptı.

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