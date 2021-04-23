Çocuklar bayramın 101. Yıl çoşkusunu 102 mahallede yaşadı

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı mesafeli de olsa halkla birlikte kutlayan İzmit Belediyesi, 101.yılında 102 mahalle ve köyde kutlama yaptı.

Ulusal bayramların coşkuyla kutlanması için vatandaş odaklı programlar düzenleyen İzmit Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle organize ettiği etkinlik büyük coşku yaşattı. 101.yıl kutlamaları heyecanını İzmit'in toplamda 102 mahalle ve köyüne ulaştırarak halka içe içe gururlu ve mutlu bir gün geçiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kısıtlı da olsa halkla kutladıkları bayramın herkese moral olduğunu, nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramları da hep birlikte kutlamayı istediğini söyledi.