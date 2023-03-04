İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çocuklar bu habere çok sevinecek

Kocaeli’de 3-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik Lokomotif Çocuk Köyü yapılacak.

Kocaeli'de 3-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik Lokomotif Çocuk Köyü yapılacak. Tren lokomotifini andıracak sosyal hizmet tesisinin ihalesi yapıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hedef kitlesi 3-6 yaş arasındaki çocuklar için Lokomotif Çocuk Köyü yapacak. İzmit Doğu Kışla Parkı içerisinde yer alan 265 metrekare alana yapılacak sosyal tesis, toplamda 11 vagondan oluşacak. Vagonların tasarımı konteynerden yapılması planlandı. Görsel tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayacak Lokomotif Çocuk Köyünün yapım ihalesi gerçekleştirildi. Üç firmanın katıldığı ihalede en düşük teklif 4 milyon 477 bin TL olurken en yüksek teklif 5 milyon 640 bin TL oldu. Teklifler komisyon tarafından incelenip, sözleşmenin imzalanmasının ardından 10 iş günü içinde çalışmalara başlanacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.