İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuklar bu parkı çok sevdi

Körfez Belediyesi tarafından Hereke’de yenilenen park oyun grubu çocuklardan yoğun ilgi görüyor.

Körfez Belediyesi tarafından Hereke'de yenilenen park oyun grubu çocuklardan yoğun ilgi görüyor.


Yukarı Hereke bölgesinde geniş bir alan üzerinde yapılan ‘Seyir Terası' bölge halkı başta olmak üzere, çevre mahallelerden gelen vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Osman Gazi Köprüsü manzarasıyla ilgi çeken seyir terası içinde bulunan oyun grupları ve oturma alanları geçtiğimiz günlerde yenilendi.


Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, çocukların eğlenerek oynaması için uçak şeklinde park oyun grubu yaptı. Sadece çocukları değil, gençleri ve büyükleri de düşünen Körfez Belediyesi, kamelyaları da hazırladı. Yapılan çalışmalardan dolayı bölge halkı Körfez Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.