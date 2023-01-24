İhlas Haber Ajansı

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Çocuklar bu programla çevre bilinci kazanıyor

İzmit’te çocuklara çevre bilinci kazandırmak ve gelişimsel özelliklerine katkıda bulunmak amacıyla öğrenciler doğayla buluşmaya devam ediyor.

İzmit'te çocuklara çevre bilinci kazandırmak ve gelişimsel özelliklerine katkıda bulunmak amacıyla öğrenciler doğayla buluşmaya devam ediyor.


İzmit Belediyesi, hayata geçirdiği "Doğa Eğitim Projesi" çerçevesinde çocuklar doğayı doğada öğreniyor. Çocuklara çevre bilinci kazandırmak, doğayla bağ kurmalarını sağlamak ve gelişimsel özelliklerine katkıda bulunmak amacıyla planlanan programa çok sayıda öğrendi katıldı. Kuraklık ile ilgili bir etkinlikler yapılarak ocak ayında havanın neden sıcak olduğu ve yağmur yağmazsa dünyada neler olabileceği üzerine farkındalık dersi yapıldı. 2. dönemin sonuna kadar devam edecek olan doğa atölyelerine Kocaeli sınırları içerisindeki tüm okullar katılabilecek.

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