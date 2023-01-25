Çocuklar bu programla eğlenecek

Gölcük Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Yalıdayız Kültür-Sanat Etkinlikleri" devam ediyor. Her ay faklı programa ev sahipliği yapan etkinliklerde hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik iki program birden düzenlenecek. Etkinlikler çerçevesinde 28 Ocak Cumartesi günü yetişkinlere yönelik alevde cam boncuk yapımı, 29 Ocak Pazar günü ise çocuklar için masal anlatım programları düzenlenecek. Etkinlikler Değirmendere Yalı Evleri Seramik Evi'nde devam edecek.