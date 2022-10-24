Çocuklar burayı çok sevecek

İzmit Belediyesi tarafından inşa edilen Tüysüzler Çınar Çocuk Evi'ndeki çalışmalar sona yaklaştı. Çınar Çocuk Evi'nin 4,5 dönüm bahçesi bulunduğunu söyleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Çocukların seveceği şekilde renkli, cıvıl cıvıl bir bahçe alanı oluşturduk" dedi.

Tüysüzler Mahallesi'ndeki 5 dönüm arazi üstünde faaliyete geçirilecek olan Çınar Çocuk Evi, 4,5 dönüm bahçe ve 500 metrekare kapalı alandan oluşuyor. Çalışmaların devam ettiği Tüysüzler Çınar Çocuk Evi'nde incelemelerde bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Tüysüzler kreşimiz üzerinde titizlikle çalıştığımız, çok emek harcadığımız ve özel kreşlerde bile bulunmayan özellikler ile çok büyük bir bahçe alanı olan kıymetli bir kreş olacak. 'Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir' sözü ile Atamızın bize göstermiş olduğu yolda ilerliyoruz. Biz eğitimde fırsat eşitliği oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

"Çocukların seveceği şekilde renkli, cıvıl cıvıl bir bahçe alanı oluşturduk"

Çocuklara eğitim imkanları sunmaya gayret gösterdiklerini kaydeden Hürriyet, "Kreşlerimizin en önemli özelliği çok büyük bahçe alanlarının olması. Bu alan toplamda 5 dönüm. Yaklaşık 500 metrekare alanı kapalı alan, geri kalan 4,5 dönümlük alan tamamen bahçe. Çocukların seveceği şekilde renkli, cıvıl cıvıl bir bahçe alanı oluşturduk. Tüysüzler Çınar Çocuk Evi'nde toplamda 5 dersliğimiz var. Yaklaşık 100 çocuğa hizmet edecek kapasitesi var. Sınıfların haricinde sanat odası, etkinlik odası, müzik odası, yemekhane alanı, idari alan ve güvenlik alanı var. En ince detayına kadar düşünülmüş önemli bir alan. 24 saat kayıt altında bir kamera sistemimiz var. Çocukların bir kaza yaşamaması için her türlü önlemi alıyoruz. Sınıflarımıza Yeşilçam ustalarının isimlerini verdik. Çocuklarımız o değerleri de unutmasın, öğrensinler istiyoruz. Yakın zamanda mobilyalarımız da geldiğinde tamamen kullanılabilir hale gelmiş olacak. Uzman öğretmenlerimizle çocuklarımıza hizmet verecek olan ikinci kreşimizi çok önemsiyoruz. Çocuklarımız gerçekten burayı çok sevecekler" ifadelerini kullandı.