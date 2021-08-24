Çocuklar eğlenirken öğreniyor

Çocukların sosyalleşmesi ve mental anlamda kendilerini geliştirebilmesi adına İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri ve İzmit Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde hayata geçirilen Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinde dersler tüm hızıyla devam ediyor. Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinde çocuklar sabır, uyma, doğruluk, sorumluluk, saygı, dürüstlük, yardımlaşma, analitik düşünme, dikkat, stratejik düşünme, grupla uyumlu çalışma, konsantrasyon ve analitik düşünme becerileri kazanıyor. Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinde 4 faklı grup oluşturularak pazartesi- salı ve perşembe- cuma olmak üzere dersler devam ediyor. Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinde 11.00-14.00 saatleri arasında 2, 3, 4 ve 5. sınıf öğrencileri katılırken, 14.00-17.00 saatleri arasında da 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılarak birbirinden farklı zeka oyunlarını hem öğreniyorlar, hem de eğleniyorlar. 1 Ağustos Pazartesi günü itibariyle başlayan dersler, günde 3 saat olmak üzere haftada 6 ve toplamda 40 saat olarak devam ediyor.