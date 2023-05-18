Çocuklar futbol turnuvasında ter döktü

Nihat Gürer Spor Tesisleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen futbol turnuvasına ev sahipliği yaptı. 300 sporcunun yer aldığı futbol turnuvasında dereceye giren takımlar, kupa ve madalyalarına kavuştu.

İzmit Belediyesi tarafından yakın zamanda Yenişehir Mahallesi'nde hizmete açılan Nihat Gürer Spor Tesislerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde futbol turnuvası düzenlendi. Şehit Polis Volkan Sabaz İlköğretim Okulu ile Bekirderespor Kulübü'nün düzenlediği, yaklaşık iki hafta süren ve 300 sporcunun yer aldığı futbol turnuvasında dereceye giren ekiplere kupa madalya töreni düzenlendi. Organizasyonun finalinde konuşan Bekirderespor Kulübü Başkanı Sabri Yıldız, başta İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa ve organizasyona katkı sağlayan isimlere teşekkür etti.